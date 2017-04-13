WikiLeaks: советник Клинтон одобрял действия Аль-Каиды в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Советник американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Джейк Салливан докладывал ей, что Аль-Каида выступает на стороне США в Сирии. Об этом свидетельствуют скриншоты личной почты политика, опубликованные WikiLeaks.



"Аль-Каида на нашей стороне в Сирии", — говорится в письме Салливана от 12 февраля 2012 года. © AP Photo/ Jim Cole Аль-Каида по правую руку от Хиллари Клинтон: теперь возможно все

Таким образом, советник прокомментировал новость о том, что главарь группировки Айман-аз-Завахири призвал мусульман стран Ближнего Востока помочь сирийской оппозиции в борьбе против президента страны Башара Асада.

Аль-Каида – одна из наиболее влиятельных ультрарадикальных террористических организаций ваххабитского направления ислама. На ее счету несколько крупных террористических актов, в том числе серия атак 11 сентября 2001 года в США.

Имя Хиллари Клинтон не в первый раз упоминается в связи с этой организацией. Так, в прошлом году выяснилось, что вице-председатель предвыборного штаба политика Хума Абедин работала в радикальном исламском журнале, который в свое время написал, что США сами обрекли себя на теракты 2001 года. Сообщалось, что родители Абедин могут быть связаны с Аль-Каидой и "Братьями-мусульманами", однако в госдепартаменте отвергли эти обвинения.