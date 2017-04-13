Газета Times пожаловалась на Facebook из-за экстремистских материалов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британская газета Times пожаловалась в полицию на Facebook из-за того, что социальная сеть не смогла удалить десятки экстремистских материалов и детскую порнографию даже после того, как модераторов соцсети проинформировали о потенциально незаконном контенте, сообщает газета.

Зарегистрированный под ненастоящим именем и в роли IT-специалиста корреспондент "подружился" в Facebook с более чем 100 сторонниками террористической группировки "Исламское государство"* и вступил в несколько групп с непристойными материалами, пишет газета. Репортер обнаружил в соцсети изображения и видеозаписи, прославляющие ИГ* и теракты в Лондоне и Египте, а также изображения насилия над детьми. Корреспондент обратился к модераторам с просьбой удалить материалы.

Сообщается, что после обращения корреспондента некоторые материалы были удалены, но записи в Facebook с поощрением терактов и призывами к новым атакам остались нетронутыми. Также модераторы, которые базируются в Дублине, Калифорнии, Техасе и Индии, не удалили порнографические материалы, которые запрещены в Великобритании.

Газета проинформировала лондонскую полицию и Национальное агентство по борьбе с преступностью о материалах в Facebook. Как пишет газета, соцсети может грозить уголовное расследование в Великобритании за отказ удалить потенциально незаконный контент.

Сообщается, что незаконные материалы были удалены после того, как газета под собственным именем связалась с Facebook.

Вице-президент Facebook по международной деятельности Джастин Ософски прокомментировал ситуацию и принес извинения. "Мы благодарны Times за то, что газета обратила внимание на этот контент. Мы удалили все эти изображения, которые нарушают нашу политику, им не место на Facebook. Мы сожалеем, что это произошло", — приводит газета заявление Ософски.