Газета Times пожаловалась на Facebook из-за экстремистских материалов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британская газета Times пожаловалась в полицию на Facebook из-за того, что социальная сеть не смогла удалить десятки экстремистских материалов и детскую порнографию даже после того, как модераторов соцсети проинформировали о потенциально незаконном контенте, сообщает газета.
Сообщается, что после обращения корреспондента некоторые материалы были удалены, но записи в Facebook с поощрением терактов и призывами к новым атакам остались нетронутыми. Также модераторы, которые базируются в Дублине, Калифорнии, Техасе и Индии, не удалили порнографические материалы, которые запрещены в Великобритании.
Сообщается, что незаконные материалы были удалены после того, как газета под собственным именем связалась с Facebook.
Вице-президент Facebook по международной деятельности Джастин Ософски прокомментировал ситуацию и принес извинения. "Мы благодарны Times за то, что газета обратила внимание на этот контент. Мы удалили все эти изображения, которые нарушают нашу политику, им не место на Facebook. Мы сожалеем, что это произошло", — приводит газета заявление Ософски.