Кремль одобрил эмоциональную речь Сафронкова в Совбезе ООН

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Кремле признали допустимым и оправданным резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова в Совбезе. По мнению, пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, ничего оскорбительного в словах дипломата не было.

"Не смей оскорблять Россию!"

Эмоциональный диалог в Совете Безопасности ООН состоялся накануне, во время обсуждения западного проекта резолюции по Сирии. Документ был посвящен инциденту с применением химического оружия в провинции Идлиб и содержал обвинения в адрес Дамаска.

Во время заседания Совбеза постпред Великобритании Мэттью Райкрофт заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (сирийские власти — ред.) и применение химоружия". По мнению британца, Москва "потеряла доверие".

В ответ Сафронков обвинил западного дипломата в попытке затруднить усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и привнести в работу Совбеза "конфронтационность и враждебность".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" — обратился Сафронков к Райкрофту.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Сафронков в ООН отчитал представителя Великобритании

Российский дипломат также обвинил Лондон в обслуживании "интересов вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке".

"Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях", — отметил Сафронков.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" — добавил он.

Мэттью Райкрофт известен своей жесткой антироссийской позицией. Он не раз обвинял Москву в обострении ситуации на Украине и в Сирии.

Еще более непримиримую позицию он занимает в отношении сирийского президента Башара Асада. Так, седьмого апреля дипломат назвал его "гнусным диктатором, считающим, что он может использовать газ против своих граждан". При этом британец не привел никаких доказательств причастности Дамаска к химическим атакам.

Позиция Кремля

Комментируя выступление Сафронкова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ничего оскорбительного в его словах не было.

"Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений", — пояснил он.

"И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко", — добавил Песков.

Суть резолюции

Резолюция Совбеза, которая вызвала столь эмоциональный спор, касалась ситуации вокруг города Хан-Шейхун, где в результате химической атаки 4 апреля погибли десятки человек.

Сирийская оппозиция обвинила в инциденте сирийские правительственные войска. Дамаск, в свою очередь, отверг претензии и возложил ответственность на боевиков и их покровителей.

Вашингтон и его союзники по коалиции встали на сторону оппозиционных группировок. Инцидент в Хан-Шейхуне стал формальный поводом для американского удара по сирийской авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля. При этом Вашингтон так и не привел конкретных доказательств вины Дамаска.

Москва неоднократно призывала провести тщательное расследование инцидента с применением химического оружия. Так, в четверг об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Нас очень тревожит стремление зарубежных партнёров в Совете Безопасности всячески увильнуть от честного расследования этого эпизода", — сказал министр.

По его словам, российские власти не раз призывали западных партнеров посетить не только Хан-Шейхун, но и аэродром Шайрат, с которого, по мнению Запада, взлетали самолеты с химоружием.

"Они сказали, что мы не знаем, кто контролирует этот район, туда небезопасно направлять инспекторов. Это все отговорки", — подчеркнул Лавров.

Аналогичную позицию занял и Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН.

"Нужно разобраться, провести исчерпывающее расследование", — отметил он во время обсуждения резолюции с осуждениями в адрес Дамаска.

"Я с изумлением услышал, что, оказывается, французские эксперты уже пришли к выводу, что это сделал Дамаск. Просто с большим удивлением! Никто не выезжал на место преступления, ну откуда вы знаете?" — добавил дипломат.

В результате Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала принятие проекта резолюции. Китай воздержался от голосования, отметив, что некоторые пункты документа требуют поправок.

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