Власти Черногории не дадут провести референдум по НАТО, считают в оппозиции

БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Власти Черногории блокировали счета и финансовые средства оппозиционного Демократического фронта (ДФ), что не дает оппозиции провести хотя бы народно-консультационный референдум, сообщил в четверг РИА Новости один из лидеров политического объединения Милан Кнежевич.

Ранее председатель Скупщины (парламента) Черногории Иван Брайович заявил, что планирует созвать заседание для голосования депутатов о членстве республики в Североатлантическом альянсе в течение апреля, и что он уверен в положительном решении вопроса. Депутаты оппозиции, всего 39 из 81 черногорских парламентариев, бойкотируют заседания Скупщины с осени прошлого года, большинство из них требует проведения референдума по вопросу вступления в НАТО.

"Мы планировали организовать хотя бы народно-консультационный референдум, на котором граждане Черногории бы свободно и в демократических условиях высказались, выступают ли они за то, чтобы страна вступила в НАТО или нет. К сожалению, средства ДФ заблокированы со стороны государства сразу после парламентских выборов 16 октября, и мы просто не имели финансовых и логистических возможностей организовать народный референдум", — сказал собеседник агентства.

"Поэтому мы, вероятнее всего, в тот день, когда нынешняя Скупщина – куцый и нелегитимный парламент, будет голосовать о вступлении Черногории в НАТО, организуем масштабный всенародный протест, на котором примем решения, которые будут иметь исключительное значение для будущего Черногории и ее граждан", — добавил Кнежевич.

Оппозиционный политик отметил, что в настоящее время группа его единомышленников и борцов за нейтралитет Черногории сейчас находится в Нидерландах, где пытается подвигнуть местную общественность к тому, чтобы ратификация протокола, которую должен провести голландский парламент, была утверждена референдумом. По его словам, для назначения плебисцита необходимо собрать 10 тысяч подписей граждан.

Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.