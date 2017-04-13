Власти Черногории не дадут провести референдум по НАТО, считают в оппозиции

БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Власти Черногории блокировали счета и финансовые средства оппозиционного Демократического фронта (ДФ), что не дает оппозиции провести хотя бы народно-консультационный референдум, сообщил в четверг РИА Новости один из лидеров политического объединения Милан Кнежевич.
"Мы планировали организовать хотя бы народно-консультационный референдум, на котором граждане Черногории бы свободно и в демократических условиях высказались, выступают ли они за то, чтобы страна вступила в НАТО или нет. К сожалению, средства ДФ заблокированы со стороны государства сразу после парламентских выборов 16 октября, и мы просто не имели финансовых и логистических возможностей организовать народный референдум", — сказал собеседник агентства.
Оппозиционный политик отметил, что в настоящее время группа его единомышленников и борцов за нейтралитет Черногории сейчас находится в Нидерландах, где пытается подвигнуть местную общественность к тому, чтобы ратификация протокола, которую должен провести голландский парламент, была утверждена референдумом. По его словам, для назначения плебисцита необходимо собрать 10 тысяч подписей граждан.
Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.