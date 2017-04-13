Авиакомпании пошутили над United Airlines за инцидент с пассажиром

ДУБАЙ, 13 апр — РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Emirates, а также другие авиаперевозчики региона пошутили над ситуацией вокруг американской United Airlines, чей пассажир был насильно снят с рейса.
Базирующаяся в Дубае Emirates высмеяла в своем аккаунте в Twitter слоган United Airlines (Fly the Friendly Skies), призвав пассажиров "летать в дружественном небе с настоящей авиакомпанией". Также эмиратский авиаперевозчик сделал специальный видеоролик, в котором напомнил критические слова исполнительного директора американской авиакомпании в адрес авиаперевозчиков Персидского залива — о том, что они не являются "настоящими авиалиниями".
Обе эти авиакомпании подвергались критике со стороны американских авиаперевозчиков по поводу расширения рейсов в США и конкуренции, которую они этим создают. Также их коснулся недавний запрет США на провоз в салоне самолетов, летящих в эту страну, крупных электронных устройств.
Также критически по поводу поведения сотрудников United Airlines высказались авиакомпании Royal Jordanian Airlines, Turkish Airlines и другие.