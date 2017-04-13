Авиакомпании пошутили над United Airlines за инцидент с пассажиром

ДУБАЙ, 13 апр — РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Emirates, а также другие авиаперевозчики региона пошутили над ситуацией вокруг американской United Airlines, чей пассажир был насильно снят с рейса.

Инцидент с 69-летним доктором Дэвидом Дао произошел в воскресенье 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines. Когда врач отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему.

Базирующаяся в Дубае Emirates высмеяла в своем аккаунте в Twitter слоган United Airlines (Fly the Friendly Skies), призвав пассажиров "летать в дружественном небе с настоящей авиакомпанией". Также эмиратский авиаперевозчик сделал специальный видеоролик, в котором напомнил критические слова исполнительного директора американской авиакомпании в адрес авиаперевозчиков Персидского залива — о том, что они не являются "настоящими авиалиниями".

Катарская авиакомпания Qatar Airways в мобильном приложении отметила, что не поддерживает "перетаскивания" пассажиров.

Обе эти авиакомпании подвергались критике со стороны американских авиаперевозчиков по поводу расширения рейсов в США и конкуренции, которую они этим создают. Также их коснулся недавний запрет США на провоз в салоне самолетов, летящих в эту страну, крупных электронных устройств.

Также критически по поводу поведения сотрудников United Airlines высказались авиакомпании Royal Jordanian Airlines, Turkish Airlines и другие.