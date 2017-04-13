Бибилов пообещал использовать опыт действующего президента Южной Осетии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Избранный глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пообещал использовать в своей работе опыт действующего президента республики Леонида Тибилова, "продолжать совместную работу".

На прошедшей встрече Тибилов поздравил Бибилова с победой на выборах президента и пожелал успешной реализации всех намеченных планов.

"Я думаю, что мы и в дальнейшем будем продолжать совместную работу, используя ваш большой опыт, Леонид Харитонович, и строить наш завтрашний день", — заявил в ответ Бибилов, слова которого приводит пресс-служба президента Южной Осетии.

В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, занимавший пост спикера парламента Бибилов набрал 54,8% голосов избирателей. Кандидатами на высший пост были зарегистрированы также Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Как ранее сообщило агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на штаб Бибилова, инаугурация пройдет 22 апреля на стадионе имени Цховребова в Цхинвале.