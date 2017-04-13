Минюст Украины подал в ЕСПЧ дополнения к иску против России по Крыму

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека дополнения к первому иску против России в рамках дела о нарушении прав человека в Крыму, заявил в четверг глава ведомства Павел Петренко.

Украина за последние три года уже подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Петренко заявил, что Киев готовит шестой иск.

"За эти несколько месяцев мы провели огромную работу по подготовке и представлению дополнительных пояснений по первому крымскому делу", — заявил Петренко на брифинге.