Силовики выпустили около 500 мин по территории ДНР за сутки, заявил Басурин

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (110)

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 500 мин за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Тяжелую артиллерию противник применял по населенному пункту Спартак, танки по населенному пункту Ленинское, также 491 мина была выпущена по территории республики, 119 мин пришлось на Авдеевскую промзону, 69 – по Петровскому району города Донецка", — сказал он.

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