В Литве вступило в силу решение об ограничении трансляции "ТВ Центра"

ВИЛЬНЮС, 13 апр — РИА Новости. Решение комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы о временном ограничении в стране свободного приема российского телеканала "ТВ Центр" в четверг вступило в силу, сообщила пресс-служба комиссии.

Пятого апреля комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение запретить на месяц трансляцию из-за того, что информация в программе от 27 января "В центре событий с Анной Прохоровой" телеканала "ТВ Центр" якобы нарушает 19 статью закона об информировании общественности Литвы, которая запрещает распространять дезинформацию и разжигать вражду. Решение должно было вступить в силу после разрешения вильнюсского административного суда.

"С 13 апреля этого года вступило в действие решение… о временной остановке свободного приема телеканала "ТВ Центр". Срок ограничения – один месяц", — говорится в сообщении комиссии. По ее данным, решение начало действовать после разрешения суда.

Как напомнили в комиссии, в программе "В центре событий с Анной Прохоровой" был показан репортаж о событиях в Литве, произошедших 13 января 1991 года. По мнению ведомства, программа "вредна для граждан Литвы, говорящих на русском языке", потому что в ней якобы "формировалось предвзятое мнение, искажались исторические факты с целью повлиять на мнение и поведение разновозрастной аудитории".

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что Омельченко неправильно назвал цель своего приезда. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране".

В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали.

В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".