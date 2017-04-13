США еще не определись с позицией по Ливии, заявил командующий армией Хафтар

РАДЖМА (Ливия), 13 апр — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил РИА Новости, что администрация президента США Дональда Трампа пока собирает информацию по ливийскому кризису и не выработала окончательную позицию по отношению к ситуации.

"Американская администрация сейчас находится на этапе сбор информации о политической ситуации в Ливии. Кажется очевидным, что администрация пока не до конца разъяснила свою позицию. Мы надеемся, что она поставит требования ливийского народа одной из первоочередных своих целей, и что РФ и США будут противостоять экстремистам, пытающимся взять верх на политической арене и навязать свои взгляды ливийцам", — заявил Хафтар.

По его словам, он не может судить о потенциальной координации усилий РФ и США в борьбе с терроризмом в Ливии. "Все, что нам нужно на практике – положить конец террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) и другим группировкам и поддержать ливийский народ поставками оружия, и координироваться в сфере информации и разведки. Мы не требуем ничего больше этого", — заявил военачальник.