США еще не определись с позицией по Ливии, заявил командующий армией Хафтар

РАДЖМА (Ливия), 13 апр — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил РИА Новости, что администрация президента США Дональда Трампа пока собирает информацию по ливийскому кризису и не выработала окончательную позицию по отношению к ситуации.
По его словам, он не может судить о потенциальной координации усилий РФ и США в борьбе с терроризмом в Ливии. "Все, что нам нужно на практике – положить конец террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) и другим группировкам и поддержать ливийский народ поставками оружия, и координироваться в сфере информации и разведки. Мы не требуем ничего больше этого", — заявил военачальник.Guardian сообщила в понедельник со ссылкой на источник, что заместитель помощника Трампа Себастьян Горка ранее продвигал план по разделению Ливии на три части в рамках урегулирования в этой стране. Идею разделения Ливии на время переходного периода Горка предложил в ходе встречи с высокопоставленным европейским дипломатом еще перед инаугурацией президента США Дональда Трампа, сообщил газете источник. План того, как страна может быть разделена на три части, Горка нарисовал на салфетке, отмечает издание. В ответ на предложение американца европейский дипломат заявил, что это будет "наихудшим решением" для Ливии.