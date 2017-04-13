Космонавт Каденюк отказался стать "украинским Гагариным"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк выступил против инициативы Киева о переносе празднования Дня космонавтики. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Гагарина вообще никто не может заменить", — заключил он.
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил о необходимости переноса празднования Дня космонавтики в стране с 12 апреля на 19 ноября. В этот день в 1997 году Каденюк, первый и единственный космонавт независимой Украины, совершил полет на американском шаттле "Колумбия".