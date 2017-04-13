Космонавт Каденюк отказался стать "украинским Гагариным"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк выступил против инициативы Киева о переносе празднования Дня космонавтики. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Космонавт подчеркнул, что 12 апреля — это международный праздник. По его словам, полет Юрия Гагарина в космос имеет "вселенское значение и не может рассматриваться только в контексте Советского Союза. В связи с этим праздник "ни в коем случае" нельзя заменять.

"Гагарина вообще никто не может заменить", — заключил он.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил о необходимости переноса празднования Дня космонавтики в стране с 12 апреля на 19 ноября. В этот день в 1997 году Каденюк, первый и единственный космонавт независимой Украины, совершил полет на американском шаттле "Колумбия".