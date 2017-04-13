Французский суд освободил из-под стражи экс-министра финансов Подмосковья

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Суд французского города Лион вынес решение об освобождении из-под стражи ожидающего экстрадиции из Франции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, заочно осужденного в РФ за мошенничество, передает агентство Франс Пресс.

Ранее суд Лиона дважды переносил решение об освобождении Кузнецова из-под стражи.

По данным агентства, теперь Кузнецов будет находиться в Париже под полицейским наблюдением с использованием электронных средств. Он обязан являться в полицейский участок раз в неделю, а также должен сдать свой паспорт властям.

Французский суд переносил решения об освобождении россиянина, чтобы за это время получить ответ Управления по защите беженцев (OFPRA) относительно запроса Кузнецова на предоставление убежища во Франции и отказа в нем. Запрос экс-министра был зарегистрирован в январе 2015 года, а в ноябре 2016 Кузнецов получил отказ из-за политической основы его запроса. Защита Кузнецова обжаловала отказ, однако процедура еще не завершена.

В марте 2015 года Кассационный суд Франции (высшая судебная инстанция) удовлетворил запрос об экстрадиции Кузнецова в Россию, однако это решение так и не было исполнено.

В 2012 году Кузнецов был объявлен в федеральный, позднее — в международный розыск. По данным следствия, с ноября 2005 года по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Деньги были легализованы и присвоены.

Члены преступной группы также похитили у компании "Мособлтрансинвест" имущества на 7,2 миллиарда рублей, считает следствие. Экс-министр был задержан летом 2013 года сотрудниками уголовной полиции Тулона в гостинице в окрестностях Сен-Тропе на Лазурном берегу.