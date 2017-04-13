Западной части Мосула нанесен серьезный ущерб, сообщает ООН

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Западной части иракского города Мосул был нанесен серьезный ущерб в ходе проводимой операции по ее освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщается в отчете Программы ООН по населенным пунктам.
"Степень ущерба на западе Мосула уже гораздо сильнее, чем на востоке, даже перед началом сражения за старый город", — заявила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде. Она также добавила, что западную часть города покинули около 300 тысяч человек. "Еще сотни тысяч могут (покинуть город – ред.) в ближайшие дни и недели", — заявила Гранде.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.
*Террористическая организация, запрещенная в России.