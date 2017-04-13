Западной части Мосула нанесен серьезный ущерб, сообщает ООН

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Западной части иракского города Мосул был нанесен серьезный ущерб в ходе проводимой операции по ее освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщается в отчете Программы ООН по населенным пунктам.

Согласно полученным снимкам со спутников, западная часть Мосула в 2,5 раза больше повреждена, чем восточная часть города. Более 1140 зданий на территории города разрушены.

"Степень ущерба на западе Мосула уже гораздо сильнее, чем на востоке, даже перед началом сражения за старый город", — заявила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде. Она также добавила, что западную часть города покинули около 300 тысяч человек. "Еще сотни тысяч могут (покинуть город – ред.) в ближайшие дни и недели", — заявила Гранде.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Семьи с детьми пешком выбирались из Мосула, чтобы сесть на автобусы в Эрбиль

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.