Юнкер хочет исключить премьера Венгрии из Европейской народной партии

БРЮССЕЛЬ, 13 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настаивает на проведении внутрипартийной дискуссии о возможности исключения премьера Венгрии Виктора Орбана из членов Европейской народной партии (ЕНП) за его политику, которая, по мнению институтов Евросоюза, идет вразрез с европейскими демократическими ценностями.
"Он (Юнкер как член ЕНП — ред.) настаивает на серьезной дискуссии о членстве Орбана в Европейской народной партии", — сообщила в четверг электронная версия европейского издания газеты Politico.
В среду коллегия Еврокомиссии провела дискуссию о внутренней политике Венгрии, в том числе о законе о высшем образовании, позволяющем закрыть принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса Центрально-Европейский университет (CEU), а также о возможном законодательстве о финансировании НПО и обсуждении мер по противостоянию Брюсселю.
Первого апреля венгерские власти разослали гражданам опросник, чтобы узнать их мнение о методах противостояния политике Евросоюза.
По словам Тиммерманса, при том, что Орбан совместно с остальными лидерами стран-членов ЕС подписал 25 марта Римскую декларацию, в которой намечены перспективы развития ЕС, разосланный венгерскими властями опросник "Остановите Брюссель" ставит вопрос о их видении демократических ценностей.