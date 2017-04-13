Из Таиланда эвакуировали россиянина, находящегося в состоянии комы

БАНГКОК, 13 апр – РИА Новости. Россиянин Николай Москаленко 1978 года рождения, уроженец Иркутска, впавший в кому в начале марта из-за тяжелой черепно-мозговой травмы, которую он получил в результате несчастного случая во время отдыха в Таиланде, в четверг эвакуирован в Россию, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

"Николай Москаленко был сегодня эвакуирован из Таиланда в Россию регулярным рейсом "Аэрофлота" в сопровождении бригады медицинских специалистов Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России", — сообщил дипломат, добавив, что российская дипмиссия оказала врачам необходимое содействие в подготовке и осуществлении медицинской транспортировки пострадавшего.

"В связи с эвакуацией Николая Москаленко хотелось бы обратить внимание на то, что появлявшиеся в некоторых российских СМИ сообщения об отказе таиландских врачей осуществлять лечение пострадавшего в связи с отсутствием у него медицинской страховки и денежных средств на оплату лечения не соответствуют действительности", — подчеркнул Соснов.

Он рассказал, что во время пребывания Москаленко в частной больнице Bangkok Pattaya Hospital сотрудники посольства поддерживали постоянный контакт с врачами медучреждения.

"Мы постоянно общались с врачами и поэтому знаем, что вся необходимая медицинская помощь была оказана россиянину в полном объеме. Более того, по просьбе посольства медучреждение приняло решение не взимать с семьи Москаленко полную плату за оказанные медицинские услуги", — сказал Соснов.

Он напомнил, что россиянам, отправляющимся на отдых за границу, необходимо оформлять медицинскую страховку.

"По российским законам, гражданин РФ, выезжающий в туристическую поездку за границу, сам отвечает за состояние своего здоровья и медицинское обслуживание за границей. Страховки от несчастных случаев, которую предоставляют некоторые турагентства, может не хватить в особо тяжелой ситуации. При несчастных случаях и происшествиях медицинская страховка всегда гарантирует предоставление качественной медицинской помощи, включая дорогостоящие хирургические операции", — пояснил Соснов.