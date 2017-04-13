Кремль прокомментировал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на встрече Совета Безопасности допустимо и оправдано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую, они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об обоснованности весьма резкого выступления Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.