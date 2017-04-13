КНР позитивно оценила отмену визита Дутерте на остров на спорной территории

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай позитивно оценил отмену визита президента Филиппин Родриго Дутерте на остров, расположенный на спорной территории, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее президент Дутерте отменил запланированный визит на остров, расположенный на спорной территории Южно-Китайского моря, после того как Пекин выразил свое беспокойство в связи с этими планами. Дутерте отметил, что ценит дружбу с Китаем и поэтому не поедет поднимать флаг своей страны на остров.

"Мы видим, что ситуация в Южно-Китайском море улучшается, отношения Китая и Филиппин становятся лучше, стремительно развиваются. Мы надеемся, что филиппинская сторона будет работать с нами, должным образом решать разногласия. Китайская сторона с радостью отмечает намерение президента Филиппин должным образом решать противоречия", — сказал Лу Кан.

На прошлой неделе Дутерте заявил, что приказал разместить войска на территории спорных островов в Южно-Китайском море. Он также заявил о намерении посетить остров, расположенный на спорной территории моря, и поднять над ним флаг своей страны. Предполагалась, что поездка будет приурочена ко Дню независимости Филиппин, который отмечается в середине июня.

На следующий день Китай заявил, что обеспокоен заявлениями президента Дутерте по островам в Южно-Китайском море, надеется на решение соответствующих вопросов с Манилой должным образом.

У Китая и ряда стран региона: Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.