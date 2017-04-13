ДНР обвинила силовиков в нарушении перемирия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (108)

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли ремонтников в районе Донецкой фильтровальной станции, несмотря на перемирие, заявил в четверг представитель силового ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля.

"Во время разминирования дороги на Донецкую фильтровальную станцию ВСУ открыли огонь по группе рабочих, было зафиксировано пять мин, калибром 82 миллиметра, пострадавших нет", — сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР.