Турции требует безвизовый режим с ЕС как условие миграционного соглашения

АНКАРА, 13 апр— РИА Новости. Анкара настаивает на визовой либерализации с ЕС как условии заключенной с ним миграционной сделки, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара стремится урегулировать вопрос упрощения визового режима с ЕС. Турции необходима визовая либерализация, которая является одним из условий соглашения по мигрантам", — цитирует турецкого министра агентство Anadolu.

Он добавил, что после конституционного референдума 16 апреля Анкара направит в ЕС свои предложения по этому вопросу.