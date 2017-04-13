В Мосуле возобновился штурм Старого города

МОСУЛ, 13 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Федеральная полиция Ирака возобновила в четверг наступление в западной части Мосула — в направлении квартала Старого города, где закрепились террористы группировки "Исламское государство”*, сообщается в заявлении ведомства.
Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше восьмисот лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой и провозгласил псевдохалифат. Мечеть и находящийся на ее территории "падающий” минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов. По мнению силовиков, ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе, может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим его частям.
Как ранее заявляли РИА Новости ряд командиров федеральной полиции, задержка штурма контролируемых радикалами районов Мосула связана с открытием коридоров безопасности для выхода мирных жителей.
В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.
*Террористическая организация, запрещенная в России.