Трое судей ЕСПЧ не согласились с решением по делу о теракте в Беслане

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Трое судей не согласились с решением ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году, согласно которому Россия должна выплатить почти 3 миллиона евро истцам.

"Имелось два особых мнения по решению суда, не совпавших с общим решением суда: одно было представлено судьями Ханларом Гаджиевым (Азербайджан) и Дмитрием Дедовым (РФ), а второе — судьей Пинто де Альбукерке (Португалия)", — отмечается в решении суда. Всего в слушаниях участвовали семь судей.

ЕСПЧ постановил в четверг, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

Дело было возбуждено 409 гражданами РФ и касается террористического нападения на школу в Беслане, Северная Осетия (Россия) в сентябре 2004 года. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Некоторые заявители также утверждали, что "многие аспекты планирования и контроля за операцией по обеспечению безопасности были недостаточными". Они полагали, что "смерть была результатом непропорционального применения силы властями".