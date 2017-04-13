В Киеве автомобиль Савченко сбил пожилую женщину

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Автомобиль, в котором ехала депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил пожилую женщину в Киеве. Фотографии опубликованы на странице группы "Троещина ВК".
Автомобиль Надежды Савченко сбил женщину. ФОТОФАКТ https://t.co/8tzomXqujp pic.twitter.com/n6uudLS8C9— Алекс Новодворскі (@NovodvorskiAlex) 13 апреля 2017 г.
"10 минут назад (9:00. 13 апреля) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку (Драйзера 4)", — говорится в сообщении.
На фотографиях видно, что на место прибыли автомобиль патрульной полиции и машина скорой помощи, сама Савченко вышла из машины, подошла к пострадавшей и попыталась ей помочь.
По информации, появившейся в комментариях, пенсионерка получила вывих ноги.