Втягивание Черногории в НАТО вредит стабильности в Европе, считают в МИД

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве считают глубоко ошибочной и наносящей ущерб европейской стабильности линию на вхождение Черногории в НАТО, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее стало известно, что 11 апреля президент США Дональд Трамп подписал акт о ратификации уже утвержденного американским Сенатом протокола о вступлении Черногории в НАТО.

"Рассматриваем этот шаг как проявление инерционности в политике Вашингтона, отражающий логику противостояния на европейском континенте, создания новых разделительных линий", — говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в четверг.

"Считаем линию на включение Черногории в НАТО глубоко ошибочной, противоречащей коренным интересам народа этой страны, наносящей ущерб стабильности на Балканах и в Европе в целом", — отмечается в сообщении.

В МИД считают, что втягивание Черногории в НАТО осуществляется без учета реального мнения народа этой балканской страны.

"Отмечаем, что даже в США все более выпукло звучит критика протаскивания черногорского членства в НАТО, выражаются обоснованные сомнения в том, что этот шаг пойдет на пользу самому альянсу и европейской безопасности", — говорится в комментарии.

Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года. Депутаты оппозиции, всего 39 из 81 черногорских парламентариев, бойкотируют заседания Скупщины с осени прошлого года, большинство из них требует проведения референдума по вопросу вступления в НАТО.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.