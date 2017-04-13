В Германии арестовали иракца, задержанного после взрывов в Дортмунде

БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Ирака, задержанного в связи со взрывами в Дортмунде, при этом свидетельств его причастности ко взрывам пока нет, говорится в заявлении пресс-службы ведомства, в четверг поступившем в РИА Новости.

Сообщается, что 26-летнего Абдула Бесета А. подозревают в том, что он является членом террористической группировки " Исламское государство "*.

"Обвиняемый был задержан вчера в связи с нападением на автобус футбольной команды "Боруссия Дортмунд". Следствие пока не выявило свидетельств того, что обвиняемый причастен к нападению", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.