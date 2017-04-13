СМИ: бургомистры пожаловались Меркель на нехватку денег на беженцев

БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Бургомистры немецких городов и деревень пожаловались канцлеру Ангеле Меркель на нехватку денег на беженцев, сообщает в четверг газета Bild. © РИА Новости. Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии

За прошлый год федеральные власти выделили на беженцев 4,5 миллиарда евро, но часть из этих денег "на места" не дошла.

"Причина: земельные правительства часто не передают деньги городам и коммунам потому, что их бюрократия работает слишком медленно и потому что они этими деньгами предпочитают затыкать дыры в собственном бюджете", — пишет издание.

"До конца 2017 года мы должны будем выделить на обеспечение беженцев примерно 18 миллионов евро. От федерации мы до сих пор получили 14 миллионов — дефицит в 4 миллиона! Это печально, но коммуны являются последними в продовольственной цепи", — заявил изданию бургомистр города Лангенфельд (земля Северный Рейн-Вестфалия) Франк Шнайдер. Бургомистр города Хемминген (Нижняя Саксония) Клаус-Дитер Шахт-Гайда заявил, что его управе не хватает примерно 620 тысяч евро — в этом году предстоит выплатить 3 миллиона, в кассе есть только 2,38 миллиона.

"Нам нужны деньги на языковые курсы, на дополнительных социальных работников, на новые ясли", — сказал он.

О аналогичных проблемах говорят и другие немецкие градоначальники.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.