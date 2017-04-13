В Германии арестовали иракца, задержанного по делу о взрывах в Дортмунде

БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Ирака, задержанного в связи со взрывами в Дортмунде, при этом свидетельств его причастности ко взрывам пока нет, говорится в заявлении пресс-службы ведомства, в четверг поступившем в РИА Новости.

Сообщается, что 26-летнего Абдула Бесета А. подозревают в том, что он является членом террористической группировки "Исламское государство" *. Предполагается, что не позднее конца 2014 года мужчина присоединился к группировке в Ираке и руководил там группой боевиков численностью около 10 человек. По предварительным данным, в задачи его группы входили похищения и шантаж людей, подготовка убийств. В марте 2015 года он выехал в Турцию, а оттуда в начале 2016 года — в Германию.

"Обвиняемый был задержан вчера в связи с нападением на автобус футбольной команды "Боруссия Дортмунд". Следствие пока не выявило свидетельств того, что обвиняемый причастен к нападению", — говорится в сообщении.

Решение о предварительном заключении подозреваемого будет принято в течение дня.

*Террористическая организация, запрещенная в России