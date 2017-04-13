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В мире

Молчание Ким Чен Ына и ликование людей: в Пхеньяне открыли улицу "рассвета"

11:1413.04.2017
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Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. 13 апреля 2017
© РИА Новости. Илья Питалев
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ПХЕНЬЯН, 13 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично открыл в центре Пхеньяна улицу Рёмнё, где в короткий срок было возведено порядка тридцати высотных многоквартирных жилых домов.

Города мира. Пхеньян
© РИА Новости. Илья Питалев
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Торжественная церемония открытия улицы в столице КНДР отмечалась с особым размахом. В центр Пхеньяна несмотря на ранний час и рабочий день пришли несколько десятков тысяч человек — студенты, школьники, госслужащие и представители различных видов войск КНА. Женщины были одеты в национальные костюмы, собравшиеся несли в руках разноцветные воздушные шары и искусственные цветы кимирсения. Военный оркестр встречал участников церемонии, которые полностью заполнили площадь перед новой улицей.

Сам Ким Чен Ын на церемонии не произнес ни слова, но этого было и не нужно. Премьер-министр страны Пак Бон Чжу рассказал главные детали проекта за северокорейского лидера. По его словам строительство улицы даже более значимо для страны, которая активно развивает свою ядерную программу, чем производство ста ядерных боеголовок.

Жизнь обычных людей в Северной Корее
Cтуденты высших учебных заведений Северной Кореи принимают участие в массовых танцах членов партии в Пхеньяне. 19 июня 2016 года
© AP Photo/ Wong Maye-E
Утро во многих городах Северной Кореи начинается с сигнала сирены. Это предупреждение не о тревоге, а о том, что пора вставать и трудиться. Уже через полчаса на улицах можно увидеть толпы людей, которые идут на работу.
Молодые люди бегают трусцой по пляжу в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo/ Wong Maye-E
Один из главных лозунгов Северной Кореи – "Опора на свои силы".
Рыбаки в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo/ Wong Maye-E
Работники, которые добросовестно выполняют свои обязанности и не нарушают законов, получают от государства до 1 тыс. г риса, мясо и яйца. По телевизору гражданам часто сообщают о том, что жители других стран этого не имеют и живут намного хуже.
Школьники играют в футбол в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo/ Wong Maye-E
Автомобиль в Северной Корее – невиданная роскошь, которую обычные люди не могут себе позволить. Машин здесь немного, дороги почти всегда пустые, из-за чего многие дети играют прямо на проезжей части.
Девочки на пляже в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo/ Wong Maye-E
Считается, что нация растет здоровой и сильной, так как с раннего детства все посещают спортивные секции, регулярно обследуются у врачей и не едят много. Ни одна женщина в Северной Корее не имеет права взять в руки сигарету.
Рыбаки в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo/ Wong Maye-E
Рыболовство является одной из важных составляющих экономики Северной Кореи.
Женщина выгуливает корову в провинции Северный Хванхэ, Северная Корея
© AP Photo/ Wong Maye-E
Из-за того, что в стране не хватает плодородных земель, сельское хозяйство развито слабо. В основном здесь высаживают рис, картофель, сою и кукурузу. Что касается животноводства, то здесь преобладает птице- и свиноводство.
Люди на улице города Вонсан, Северная Корея
© AP Photo/ Wong Maye-E
Люди передвигаются в основном пешком или на велосипедах, а также пользуются общественным транспортом.
Люди наблюдают за массовым танцем членов партий в Пхенеьяне, Северная Корея
© AP Photo/ Wong Maye-E
Электричество в жилых домах дается на несколько часов.
Девушки срезают траву в провинции Северный Хванхэ, Северная Корея
© AP Photo/ Wong Maye-E
Урожай здесь собирают в основном вручную. Дети часто работают на полях наравне со взрослыми.
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Cтуденты высших учебных заведений Северной Кореи принимают участие в массовых танцах членов партии в Пхеньяне. 19 июня 2016 года
© AP Photo/ Wong Maye-E
Жизнь обычных людей в Северной Корее
В переводе с корейского "рёмён" означает — рассвет. На широкой улице возвышаются современные светло-зеленые высотки. И, хотя жильцам только предстоит въехать в новые квартиры, на всех балконах уже сегодня можно было видеть зеленеющие комнатные растения. Самый высокий жилой дом в стране в семьдесят этажей был построен в максимально короткие сроки, всего за 45 дней. Как рассказал премьер-министр, Ким Чен Ын принимал непосредственное участие в проекте, следил за ходом работ и даже разработал дизайн и отделку некоторых квартир. Очевидно, отмечая с такой помпой открытие новой улицы в столице, власти КНДР стремятся показать, что несмотря на международные санкции, введенные против Пхеньяна за ее ядерную программу, страна продолжает успешно развиваться.

© РИА Новости. Илья Питалев
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Военнослужащие Корейской народной армии во время церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне

Жители Пхеньяна катаются на велосипедах в центре города
© РИА Новости. Илья Питалев
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Видеотур по Пхеньяну, снятый иностранцем, набирает популярность в сети
Открытие улицы Рёмнё освещали журналисты из разных стран мира, в том числе Японии, США, Испании, Великобритании, России, Китая и других. Порядка ста двадцати иностранных репортеров были приглашены на мероприятие.

Помимо жилых домов, на новой улице расположены магазины, центр развития зеленых технологий, а сам район будет обеспечиваться электричеством за счет геотермальной энергии и экологически чистой энергии солнца. Жилой комплекс был построен всего за один год, в том числе силами строительных батальонов армии. По задумкам властей квартиры в этих домах будут распределять между обычными пхеньянцами, профессорами, преподавателями университетов и наиболее отличившимися служащими.

План грандиозного строительства на этом месте задумал еще дед нынешнего лидера Ким Ир Сен.

КНДР после съезда Трудовой партии
Молодожены по традиции фотографируются на фоне революционных памятников
© РИА Новости. Мария Сидибе
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Съезд ТПК проходил в Пхеньяне 6-9 мая, на нем Ким Чен Ын был назначен на высший пост председателя партии. До этого, унаследовав власть в стране у своего отца Ким Чен Ира в конце 2011 года, он оставался первым секретарем ТПК.

На фото: молодожены по традиции фотографируются на фоне революционных памятников.
Работница прядильной фабрики в Пхеньяне
© РИА Новости. Мария Сидибе
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Лидер КНДР озвучил, что страна вновь вернулась к "пятилеткам" (последний план принимался в стране на период с 1987 по 1993 год).

На фото: работница прядильной фабрики в Пхеньяне.
Дети катаются на карусели в виде северокорейского спутника Ынха-3 (Млечный путь-3) в одном из детских садов Пхеньяна
© РИА Новости. Мария Сидибе
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Любовь к родине и гордость за успехи и достижения своей страны прививается гражданам Северной Кореи с детства.

На фото: дети катаются на карусели в виде северокорейского спутника "Ынха-3" ("Млечный путь-3") в одном из детских садов Пхеньяна.
Граждане Северной Кореи во время посещения монумента Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в центре Пхеньяна
© РИА Новости. Мария Сидибе
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Руководитель отдела стратегии национального воссоединения Института имени короля Седжона Чон Сон Чан считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын еще больше сосредоточится на экономике и внешней политике.

На фото: граждане Северной Кореи во время посещения монумента Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в центре Пхеньяна.
Женщина в салоне красоты, открывшемся на одном из передовых промышленных предприятий Пхеньяна
© РИА Новости. Мария Сидибе
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Особое внимание, по мнению эксперта, будет уделено развитию регионов страны.

На фото: женщина в салоне красоты, открывшемся на одном из передовых промышленных предприятий Пхеньяна.
Вид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города
© РИА Новости. Мария Сидибе
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Также ожидается, что еще больше внимания будет уделено строительству в столице КНДР.
Работница прядильной фабрики в Пхеньяне
© РИА Новости. Мария Сидибе
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В стране планируется дальше развивать промышленность.

На фото: работница прядильной фабрики в Пхеньяне.
Жители города на остановке общественного транспорта
© РИА Новости. Мария Сидибе
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Также немало внимания будет уделено программе развития общественного транспорта в стране.
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