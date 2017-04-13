Молчание Ким Чен Ына и ликование людей: в Пхеньяне открыли улицу "рассвета"

ПХЕНЬЯН, 13 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично открыл в центре Пхеньяна улицу Рёмнё, где в короткий срок было возведено порядка тридцати высотных многоквартирных жилых домов.

Торжественная церемония открытия улицы в столице КНДР отмечалась с особым размахом. В центр Пхеньяна несмотря на ранний час и рабочий день пришли несколько десятков тысяч человек — студенты, школьники, госслужащие и представители различных видов войск КНА. Женщины были одеты в национальные костюмы, собравшиеся несли в руках разноцветные воздушные шары и искусственные цветы кимирсения. Военный оркестр встречал участников церемонии, которые полностью заполнили площадь перед новой улицей.

Сам Ким Чен Ын на церемонии не произнес ни слова, но этого было и не нужно. Премьер-министр страны Пак Бон Чжу рассказал главные детали проекта за северокорейского лидера. По его словам строительство улицы даже более значимо для страны, которая активно развивает свою ядерную программу, чем производство ста ядерных боеголовок.

Жизнь обычных людей в Северной Корее © AP Photo/ Wong Maye-E Утро во многих городах Северной Кореи начинается с сигнала сирены. Это предупреждение не о тревоге, а о том, что пора вставать и трудиться. Уже через полчаса на улицах можно увидеть толпы людей, которые идут на работу. © AP Photo/ Wong Maye-E Один из главных лозунгов Северной Кореи – "Опора на свои силы". © AP Photo/ Wong Maye-E Работники, которые добросовестно выполняют свои обязанности и не нарушают законов, получают от государства до 1 тыс. г риса, мясо и яйца. По телевизору гражданам часто сообщают о том, что жители других стран этого не имеют и живут намного хуже. © AP Photo/ Wong Maye-E Автомобиль в Северной Корее – невиданная роскошь, которую обычные люди не могут себе позволить. Машин здесь немного, дороги почти всегда пустые, из-за чего многие дети играют прямо на проезжей части. © AP Photo/ Wong Maye-E Считается, что нация растет здоровой и сильной, так как с раннего детства все посещают спортивные секции, регулярно обследуются у врачей и не едят много. Ни одна женщина в Северной Корее не имеет права взять в руки сигарету. © AP Photo/ Wong Maye-E Рыболовство является одной из важных составляющих экономики Северной Кореи. © AP Photo/ Wong Maye-E Из-за того, что в стране не хватает плодородных земель, сельское хозяйство развито слабо. В основном здесь высаживают рис, картофель, сою и кукурузу. Что касается животноводства, то здесь преобладает птице- и свиноводство. © AP Photo/ Wong Maye-E Люди передвигаются в основном пешком или на велосипедах, а также пользуются общественным транспортом. © AP Photo/ Wong Maye-E Электричество в жилых домах дается на несколько часов. © AP Photo/ Wong Maye-E Урожай здесь собирают в основном вручную. Дети часто работают на полях наравне со взрослыми. /

В переводе с корейского "рёмён" означает — рассвет. На широкой улице возвышаются современные светло-зеленые высотки. И, хотя жильцам только предстоит въехать в новые квартиры, на всех балконах уже сегодня можно было видеть зеленеющие комнатные растения. Самый высокий жилой дом в стране в семьдесят этажей был построен в максимально короткие сроки, всего за 45 дней. Как рассказал премьер-министр, Ким Чен Ын принимал непосредственное участие в проекте, следил за ходом работ и даже разработал дизайн и отделку некоторых квартир. Очевидно, отмечая с такой помпой открытие новой улицы в столице, власти КНДР стремятся показать, что несмотря на международные санкции, введенные против Пхеньяна за ее ядерную программу, страна продолжает успешно развиваться.

Открытие улицы Рёмнё освещали журналисты из разных стран мира, в том числе Японии, США, Испании, Великобритании, России, Китая и других. Порядка ста двадцати иностранных репортеров были приглашены на мероприятие.

Помимо жилых домов, на новой улице расположены магазины, центр развития зеленых технологий, а сам район будет обеспечиваться электричеством за счет геотермальной энергии и экологически чистой энергии солнца. Жилой комплекс был построен всего за один год, в том числе силами строительных батальонов армии. По задумкам властей квартиры в этих домах будут распределять между обычными пхеньянцами, профессорами, преподавателями университетов и наиболее отличившимися служащими.

План грандиозного строительства на этом месте задумал еще дед нынешнего лидера Ким Ир Сен.