Глава Минобороны Украины обсудил с конгрессменами США поставки оружия

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что обсудил с представителями конгресса США ситуацию в Донбассе и вопрос о возможности предоставления Киеву оборонительного оружия.

"В ходе встречи мы обсудили текущую ситуацию на востоке Украины, ход военной реформы и вопрос о возможности предоставления Украине оборонительного оружия", — написал Полторак в четверг на своей странице в Facebook.

По его словам, США заинтересованы в эффективных реформах на Украине. "Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успехах Украины и эффективных реформах. Во время сегодняшней встречи представители конгресса США, которые являются членами комитета вооруженных сил, подтвердили свою четкую позицию относительно поддержки Украины в нашей борьбе за территориальную целостность", — добавил министр.

Ранее командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти заявил, что выступает за поставки летального вооружения Украине.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассеи реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.