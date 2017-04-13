"Талибан" опроверг сообщения о получении военной поддержки от России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан" в Афганистане Кари Юсеф Ахмади заявил, что талибы не получают военную поддержку со стороны РФ, передает агентство Блумберг.

"Талибан" отрицает, что получал военную поддержку со стороны РФ", — говорится сообщении агентства со ссылкой на заявление Ахмади.

Обвинения в поддержке Россией талибов звучали из уст американских генералов. МИД России назвал их "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, цель которой — оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.