Тимошенко обозвала Гройсмана "пупырышкой"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK ответила на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего отдать ее России вместо денег за газ.

Она отметила, что своими высказываниями премьер-министр Владимир Гройсман напоминает упаковочную пленку с пузырьками.

"Знаете, дети когда хотят поиграть, они давят эти пупырышки, они лопаются так громко… Вот для меня это образ Гройсмана — такая громко лопающаяся пупырышка", — сказала она.

По мнению Тимошенко, на Украине сегодня нет самостоятельного премьер-министра, а существует только "тень президента".

Ранее Гройсман заявил что, в случае если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу "Нафтогаза" по иску к нему "Газпрома", вместо денег государству придется передать России лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.