В США супруги после просмотра "Манчестера у моря" убили приемного сына

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Супруги Хизер и Эрнест Франклин из американского штата Нью-Йорк убили приемного сына через несколько часов после просмотра оскароносного фильма "Манчестер у моря", сообщает издание New York Daily News со ссылкой на прокурора округа Шенанго.

Супругов арестовали по обвинению в убийстве, фальсификации вещественных доказательств и в поджоге дома.

Окружной прокурор Джозеф Макбрайд заявил, что перед убийством пара посмотрела фильм "Манчестер у моря", в котором главный герой Ли Чендлер случайно сжигает дом, где находились трое его детей. Дети погибают, а Чендлеру не предъявляют никаких обвинений, так как пожар признают несчастным случаем.

"Она (Хизер Франклин) по неизвестным причинам покинула дом, поехала в округа Шенанго и Делавар и не возвращалась до тех пор, пока огонь полностью не охватил его", — заявил Макбрайд. Сама Франклин сообщила, что ездила по магазинам и несколько часов искала определенные продукты.

Приемный сын пары Джеффри страдал от проблем с кишечником, а также недержанием мочи, пишет газета. Сообщается, что его мать жаловалась на это в Facebook вплоть до ночи, когда произошло ЧП. Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что Джеффри убили до того, как начался пожар, сообщил Макбрайд. Тем не менее точную причину смерти определить не удалось.