СМИ узнали подробности плана Трампа по сдерживанию КНДР

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Власти США разработали многоуровневую стратегию по противодействию ядерной программе КНДР, сообщает Reuters.

По данным источника агентства, список мер довольно обширен и включает в себя как силовые, так и дипломатические методы. При этом американский президент Дональд Трамп в первую очередь рассматривает дипломатические и экономические меры воздействия.

Санкции могут быть введены частично Вашингтоном, а частично проведены через ООН. Сообщается, что ограничительные меры будут применяться по "скользящей шкале" — прямо пропорционально действиям Пхеньяна.Санкции могут включать в себя эмбарго на поставки в страну нефти и запрет на экспорт северокорейских морепродуктов и угля. Также самолетам КНДР могут запретить пересекать воздушное пространство других государств, а кораблям – заходить в чужие порты. Предусмотрено наказание и для китайских банков, сотрудничающих с северокорейскими компаниями.Ранее газета The New York Times сообщила, что Пхеньян может провести новое ядерное испытание 15 апреля – в 105-ю годовщину со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена.