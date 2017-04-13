В Париже попытались поджечь здание штаба "Национального фронта"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Неизвестные пытались совершить поджог в здании в центре Парижа, где располагается штаб французской партии "Национальный фронт", лидером которого является кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен, сообщает радиостанция RTL.

По данным радиостанции, инцидент произошел в ночь на четверг. Сотрудники пожарной службы прибыли на вызов около 3.00 (4.00 мск). Пожар был потушен в кратчайшие сроки, повреждена лишь входная дверь.

Как сообщает радиостанция, ответственность за инцидент взяла группа, называющая себя "Борьба с ксенофобией".

Ранее лидер Нацфронта подверглась критике за высказывания о непричастности ее страны к гонениям на евреев в годы Второй мировой войны. В воскресенье Ле Пен заявила, что не считает Францию ответственной за события "Вель д`Ив" — прокатившуюся по стране в 1942 году кампанию арестов евреев с последующей отправкой их в нацистские лагеря смерти. Израиль осудил и назвал искажением "исторической правды" ее слова.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.