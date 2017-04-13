В Париже попытались поджечь здание штаба "Национального фронта"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Неизвестные пытались совершить поджог в здании в центре Парижа, где располагается штаб французской партии "Национальный фронт", лидером которого является кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен, сообщает радиостанция RTL.
Как сообщает радиостанция, ответственность за инцидент взяла группа, называющая себя "Борьба с ксенофобией".
Ранее лидер Нацфронта подверглась критике за высказывания о непричастности ее страны к гонениям на евреев в годы Второй мировой войны. В воскресенье Ле Пен заявила, что не считает Францию ответственной за события "Вель д`Ив" — прокатившуюся по стране в 1942 году кампанию арестов евреев с последующей отправкой их в нацистские лагеря смерти. Израиль осудил и назвал искажением "исторической правды" ее слова.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.