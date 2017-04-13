В Киеве радикалы продолжают акцию протеста у отделения "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Украинские радикалы в четверг продолжают акцию протеста у центрального отделения "дочки" Сбербанка в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка. Блокада была ненадолго прекращена, однако в понедельник радикалы возобновили акцию. Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

В настоящее время возле банковского отделения находятся три представителя "Национального корпуса", они укрываются от холода в палатках. При этом банк работает, вход в него охраняют бойцы Нацгвардии Украины, которые выстроились в ряд возле двери.

Кроме этого, рядом со зданием банка стоит полицейский автобус, в нем также находятся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.