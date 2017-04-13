Китай поддерживает идею создания независимого палестинского государства

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай поддерживает создание независимого государства Палестина, оно должно быть в пределах границ 1967 года, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И.

"Китай поддерживает арабскую мирную инициативу и соглашение между двумя государствами. Мы поддерживаем независимое государство Палестина, обладающее полным суверенитетом, в пределах границ 1967 года", — сказал Ван И на пресс-конференции с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

Он отметил, что Китай поддерживает любые усилия, которые могут способствовать решению ситуации между Палестиной и Израилем и снизить напряжение, а также приведут к скорейшему достижению соглашения. Глава МИД КНР подчеркнул, что для решения ситуации также должно быть немедленное прекращена поселенческая деятельность Израиля. Он также сказал, что переговоры между Палестиной и Израилем необходимо возобновить как можно скорее.

"В будущем Китай продолжит делать все возможное для поддержания и оказания помощи Палестине. Позднее я проведу дополнительные переговоры с министром (аль-Малики) о том, как мы можем расширить наше практическое сотрудничество".

В свою очередь глава палестинского МИД назвал прошедшие переговоры с Ван И "результативными, полезными, глубокими и теплыми".

"Мы обсудили вопросы, которые беспокоят две страны. Мы подчеркнули важность возобновления переговоров (с Израилем) и важность нахождения лучших механизмов для возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Это приведет к мирному соглашению, которое положит конец израильской оккупации с 1967 года, позволит создать независимое государство Палестина с границам 1967 года", — сказал Рияд аль-Малики.

Пекин поддерживает создание Палестинского государства в границах 1967 года и призывает Израиль признать Палестину независимым государством. В январе 2016 года председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на Ближний Восток объявил о предоставлении Палестине помощи в размере 50 миллионов юаней.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных землях.