Пожар на складе под Харьковом уничтожил боеприпасов на миллиард долларов

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Украина потеряла боеприпасов на сумму в 1 миллиард долларов в результате пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщил глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский.

"В чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 миллиард долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе такое допустить", – приводит слова Пашинского сайт украинского "5 канала".

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский 24 марта заявил, что пожар полностью потушен. Военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.

Подробнее о пожарах на военных складах в мире в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>