В Бишкеке пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров ОДКБ

БИШКЕК, 13 апр – РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ пройдут в государственной резиденции руководства Киргизии "Ала-Арча" в пригороде Бишкека в пятницу, сообщает пресс-служба главы киргизского государства.

"Четырнадцатого апреля 2017 года в Бишкеке состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Заседание ВЕЭС пройдет в рамках председательствования Кыргызской Республики в органах Евразийского экономического союза в текущем году. По предложению президента Алмазбека Атамбаева 2017 год будет посвящен созданию наилучших условий для развития бизнеса на евразийском пространстве", — сообщает пресс-служба.

В ходе саммита ЕАЭС президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.

Как сообщает пресс-служба, в работе заседания также примет участие президент Молдавии. Главы государств ЕАЭС рассмотрят обращение Республики Молдова о предоставлении ей статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

"С удовольствием принял приглашение президента Кыргызстана Алмазбека Шаршеновича Атамбаева принять участие в заседании пяти президентов стран-членов Евразийского экономического союза, которое состоится в Бишкеке 14 апреля", — написал Додон в четверг на своей странице в соцсети Facebook. Он добавил, что в рамках визита запланирован ряд двухсторонних и многосторонних встреч.

В ходе неформальной встречи глав государств-членов ОДКБ будут обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а также углубление сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности. Во встрече примут участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, отметили в администрации киргизского лидера.