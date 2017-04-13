В Бишкеке пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров ОДКБ

БИШКЕК, 13 апр – РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ пройдут в государственной резиденции руководства Киргизии "Ала-Арча" в пригороде Бишкека в пятницу, сообщает пресс-служба главы киргизского государства.
В ходе саммита ЕАЭС президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.
Как сообщает пресс-служба, в работе заседания также примет участие президент Молдавии. Главы государств ЕАЭС рассмотрят обращение Республики Молдова о предоставлении ей статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
В ходе неформальной встречи глав государств-членов ОДКБ будут обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а также углубление сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности. Во встрече примут участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, отметили в администрации киргизского лидера.