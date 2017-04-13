Двух офицеров отстранили от службы из-за инцидента на борту United Airlines

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Еще два офицера безопасности отстранены от работы из-за инцидента с клиентом авиакомпании United Airlines, которого силой сняли с рейса в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете), передает телеканал CNN.
Всего на данный момент из-за произошедшего были отстранены три офицера чикагского департамента авиации.
По данным телеканала, авиакомпания уже начала возвращать пассажирам рейса компенсацию, на котором произошел инцидент. Ранее в United Airlines заявили, что "все пассажиры рейса 3411, летевшего в воскресенье 9 апреля, получат компенсацию, равную стоимости билетов".