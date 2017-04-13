Двух офицеров отстранили от службы из-за инцидента на борту United Airlines

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Еще два офицера безопасности отстранены от работы из-за инцидента с клиентом авиакомпании United Airlines, которого силой сняли с рейса в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете), передает телеканал CNN.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines в связи с овербукингом. Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему.

Всего на данный момент из-за произошедшего были отстранены три офицера чикагского департамента авиации.

По данным телеканала, авиакомпания уже начала возвращать пассажирам рейса компенсацию, на котором произошел инцидент. Ранее в United Airlines заявили, что "все пассажиры рейса 3411, летевшего в воскресенье 9 апреля, получат компенсацию, равную стоимости билетов".