"Замечательная работа": Трамп оценил успехи Тиллерсона в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу госсекретаря Рекса Тиллерсона на переговорах в итальянской Лукке и Москве. По словам американского лидера, дипломат продвигал "укрепление единства НАТО" и "интересы безопасности США и союзников".

В последние два дня Тиллерсон принял участие в переговорах глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" в Лукке, а в Москве встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Оценка Трампа

Трамп высоко оценил работу Тиллерсона.

"Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников", — заявил он журналистам после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Он проделал колоссальную работу, только что видел часть — это колоссальная работа!" — добавил американский президент.

По словам Трампа, переговоры Тиллерсона прошли успешно, однако важно дождаться конкретного результата.

"Я вскоре поговорю с госсекретарем Тиллерсоном. Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", — отметил политик.

Он подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на "может быть самом низком в истории уровне", однако выразил надежду на улучшение ситуации.

"Россия — сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", — добавил Дональд Трамп.

"Позитивный и своевременный шаг"

В администрации президента США также позитивно оценили визит госсекретаря в Москву.

"Очень позитивный и своевременный шаг был уже предпринят — это визит Тиллерсона, в ходе которого он провёл широкую дискуссию с министром Лавровым и президентом Путиным", — заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, добавив, что результаты поездки главы госдепа еще предстоит оценить.

При этом американский чиновник не стал комментировать перспективы возможной личной встречи Трампа с Путиным.

Что обсуждали Лавров и Тиллерсон

Переговоры двух дипломатов заняли почти весь день. В центре внимания, как и ожидалось, был сирийский конфликт и судьба президента Башара Асада.

"Наша позиция, что режим Асада подходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет", — сказал Тиллерсон.

По мнению главы госдема, Москва, как наиболее близкий союзник Асада, может помочь сирийскому лидеру "понят эту реальность".

В ответ Лавров заявил, что решение о будущем страны должны принимать сами сирийцы.

"В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента Асада, ни на кого-то другого", — подчеркнул он.

Оба дипломата согласились, что необходимо провести тщательное расследование инцидента в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, где в результате химической атаки погибли десятки людей.

При этом в Вашингтоне продолжают настаивать, что ответственность за случившееся несет режим Башара Асада.

"Я никого не пытаюсь обвинять, я никого не пытаюсь выгораживать. Мы настаиваем на объективном расследовании того, что произошло 4 апреля", — отметил Сергей Лавров.

Также глава МИД и руководитель госдепартамента обсудили ситуацию на Украине и проблему Северной Кореи.

Оценки встречи

После переговоров Тиллерсон признал, что уровень доверия между Москвой и Вашинготоном находится на "низкой точке". Такую ситуацию между двумя крупными ядерными державами он назвал неправильной.

"Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас. Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", — сказал госсекретарь США.

В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что оздоровить ситуацию может только "прагматичный подход к анализу проблем".

"Уверен, что сегодняшняя встреча, многие часы, которые мы провели вместе с Рексом Тиллерсоном вдвоем, и с президентом Российской Федерации, были потрачены не зря: мы лучше понимаем друг друга после того, что мы сделали вместе сегодня и, надеюсь, что эти контакты будут иметь продолжение, как непосредственно между нами, так и по линии наших сотрудников и по линии других ведомств администрации США и правительства России", — отметил Лавров.

Российский министр также поделился личными впечатлениями от встречи. По его мнению, при всех проблемах у Москвы и Вашингтона есть "немало перспектив для совместной работы".

"Россия к этому открыта, открыта к диалогу с США в самых разных областях и не только к диалогу, а и к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран", — подчеркнул дипломат.

Стороны договорились "выделить" спецпредставителей от каждого ведомства — МИД России и госдепартамента США, которые займутся анализом "раздражителей" в отношениях между странами.

"Я считаю, что если будет проявлен с обеих сторон прагматичный подход к этой работе, то она, безусловно, принесет результаты и позволит оздоровить наши отношения", — добавил Сергей Лавров.