Возле греческого острова Миконоса затонуло туристическое судно

АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Небольшое туристическое судно Saint загорелось и затонуло в акватории залива Псару греческого острова Миконос, пострадавших нет, сообщает Афинское агентство новостей.

Пожар произошел около полуночи, судно находилось в 100 метрах от берега.

Находившиеся на борту 10 человек, в том числе три члена экипажа, использовали спасательные средства, чтобы добраться до берега. Помощь оказывало еще одно судно.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Расследование ведут портовые власти Миконоса.

В заливе Псару расположен один из самых популярных пляжей Миконоса.