Американские эксперты ожидают от КНДР новых ядерных испытаний

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. КНДР может готовить новое ядерное испытание, сообщил ведущий отслеживание подобной активности Пхеньяна американский портал 38North.org, относящийся к Американо-корейскому институту в структуре университета имени Джонса Хопкинса.

Портал опубликовал новую аналитическую записку, согласно которой "полигон Пхунгери в КНДР загружен и готов" к проведению нового испытания.

По данным его авторов, "полученные 12 апреля с космического спутника снимки Пхунгери показывают продолжающуюся активность на северном портале полигона и новую активность в его главном административном районе".

В частности, указывается на некие объекты, похожие на "небольшие грузовики или трейлеры", находящиеся на объекте, а также на уменьшение потоков воды из северной части полигона за последние 10 дней.