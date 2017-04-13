СМИ: Манафорт после ухода из штаба Трампа получил 13 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт вскоре после ухода в отставку получил крупные займы от компаний, которые связаны с Трампом, сообщила в среду газета New York Times.

Ссылаясь на некие документы, издание отмечает, что в день увольнения из штаба Трампа, 19 августа прошлого года, была создана "подконтрольная Манафорту компания-однодневка, которая вскоре получила в виде займов 13 миллионов долларов от двух структур, имевших связи с Трампом". По данным издания, "одна из этих структур связана с миллиардером-уроженцем Украины, вторую возглавляет экономический советник Трампа".

Также в материале указывается, что "один из ранее незадекларированных займов в размере 3,5 миллиона долларов был получен Манафортом в сентябре прошлого года от небольшой инвестиционной фирмы из Нью-Йорка Spruce Capital, гарантом которой является уроженец Украины, а ныне гражданин США миллиардер Александр Ровт, сделавший состояние на производстве минеральных удобрений". Одним из основателей этой компании назван Джошуа Крейн, который, по данным New York Times, является разработчиком гостиничных проектов Трампа.

"Природа этих займов в документах не обозначена, хотя, по крайней мере часть этих средств, похоже, была призвана решить личный финансовый кризис Манафорта, вызванный неудачными инвестициями его зятя", — говорится в материале. Там подчеркивается, что "эти сделки поднимают ряд вопросов, в том числе было ли решение Манафорта обратиться к связанным с Трампом структурам связано с его ролью в предвыборном штабе, где он работал бесплатно".

Как указывает газета, Крейн отказался комментировать ситуацию, Ровт через своего адвоката сказал, что никогда не встречался с Манафортом и не давал ему займов. Сам же Манафорт уточнил лишь, что "займы носили личный характер".