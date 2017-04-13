СМИ: Сталлоне судится с Warner Bros из-за невыплат по фильму "Разрушитель"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне подал в суд на киностудию Warner Bros, обвинив ее в мошенничестве из-за укрытия прибыли по вышедшему в 1993 году фантастическому боевику "Разрушитель", пишет издание Variety.

Согласно иску, Сталлоне должен был получить по меньшей мере 15% от выручки, полученной в результате проката фильма, однако даже через четыре года после выхода картины компания ничего ему не выплатила. Спустя 20 лет после этого представители Сталлоне пожаловались на компанию. Студия первоначально отказывалась от выплат, заявляя, что фильм потерял 66,9 миллиона долларов, но впоследствии направила актеру чек на сумму 2,8 миллиона долларов. В иске компания требует полного возмещения доли от доходов от фильма, причитающейся Сталлоне.

"Киностудии известны своей жадностью", — говорится в заявлении. "В этом случае компания Warner Bros решила, что она не собирается отчитываться перед Rogue Marble (ссудной компанией Сталлоне) по поводу фильма", — отмечается в документе.

Представители Warner Bros отказались от комментариев.