СМИ: в США защита обвиняемого во взломе Yahoo оспорит отказ в освобождении

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Адвокат выходца из Казахстана Карима Баратова, обвиняемого в США во взломе аккаунтов Yahoo, намерена подать апелляцию на решение суда, отказавшегося выпустить его под залог, сообщает телеканал CBC.

"После внимательного изучения решения и нашей начальной аргументации – мы можем спокойно сказать, что у нас есть основания, однако мы не можем раскрывать детали", — сказал его адвокат Амедео ДиКарло (Amedeo DiCarlo).

Два крупных взлома аккаунтов Yahoo, о которых стало известно в прошлом году, привели к тому, что цена сделки по продаже компании Yahoo американской Verizon, первоначально согласованная на отметке в 4,83 миллиарда долларов, понизилась на 350 миллионов долларов.

Баратов был арестован по ордеру властей США в канадском Торонто. По данным Минюста США, уроженец Казахстана Баратов является обладателем канадского паспорта. Однако МИД Казахстана заявил, что Баратов не имеет гражданства Казахстана.

Сторона обвинения считает, что Баратов и другой обвиняемый хакер Алексей Белан получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих сервисы электронной почты, в том числе Yahoo. Атакам подверглись дипломаты, члены правительств обеих стран, коммерческие компании и журналисты.