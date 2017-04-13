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В мире

Западные СМИ не увидели в визите Тиллерсона в Россию признаки потепления

Сюжет:
Визит Тиллерсона в Москву (85)
05:0013.04.2017
(обновлено: 05:02 13.04.2017)
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Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Зарубежные СМИ разошлись во мнении по поводу итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию – некоторые издания отметили незначительные признаки потепления отношений, но большинство все же признали, что разногласия по основным вопросам между Москвой и Вашингтоном остаются.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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В среду в Москве прошли переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Переговоры заняли практически весь день: сначала, собственно, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, а затем они были приняты президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.

Разногласия остаются

Большинство СМИ обратили внимание на слова Тиллерсона про то, что отношения с Москвой находятся "на самом низком уровне", которые впоследствии повторил президент США Дональд Трамп, и отметили отсутствие прогресса в сглаживании разногласий. Как считает New York Times, Тиллерсон и Путин "по-видимому, не смогли прийти к согласию по поводу фактов, касающихся нападения с применением химического оружия против сирийских мирных граждан или российского вмешательства в американские выборы". По мнению издания, это показывает "существенно меньшее движение к улучшению отношений".

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров во время переговоров в Москве с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Как подчеркивает газета Guardian, несмотря на то, что после двухчасовой аудиенции Кремль подтвердил готовность РФ вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, встреча "не смогла урегулировать никакие глубокие противоречия между двумя странами по Сирии, Украине или вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году".

"Переговоры, похоже, вряд ли привели к значительному прорыву после того, как из-за ракетного удара (США в Сирии) на прошлой неделе российско-американские отношения ухудшились до одного из самых плохих показателей со времен холодной войны", — комментирует газета Washington Post итоги встречи Путина и Тиллерсона.

"В течение дня, широкие противоречия между Россией и США проявились наглядно", подчеркивает газета, говоря о результатах встречи глав внешнеполитических ведомств. "Когда он (Тиллерсон) сел с российским коллегой Сергеем Лавровым на пресс-конференции, было очевидно, что фундаментальные противоречия между США и Россией по Сирии и другим вопросам все еще остаются в силе", — пишет Guardian.

Как замечает Washington Post, "по поводу большинства вопросов, среди которых химическая атака и Асад, поддержка Россией сепаратистов, которые разжигают конфликт на Украине, российское вмешательство в выборы в США, дипломаты предлагали различные объяснения и факты". Однако по нескольким вопросам главы внешнеполитических ведомств РФ и США заявили о "широком понимании". Они согласились с тем, что "корейский полуостров должен быть освобожден от ядерного оружия, что Сирия должна быть "объединенной и стабильной" после поражения "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена в РФ), в том, что должно быть больше коммуникаций между дипломатами и военными США и России", заключает издание.

Сирия в центре внимания

Разногласия Москвы и Вашингтона проявились в первую очередь в отношении к ситуации в Сирии, отмечают СМИ. "Самым острым вопросом между двумя странами остается будущее президента Сирии Башара Асада, по поводу которого Лавров и Тиллерсон вступили в столкновение перед журналистами", — отмечает Financial Times.

Газета New York Times, в свою очередь, замечает, что несколько недель назад "Тиллерсон надеялся сосредоточить свой рабочий визит на борьбе с "Исламским государством", но вместо этого его "приоритет номер один" "затмила химическая атаки в Сирии и расследовании по поводу того, как и насколько серьезно Путин вмешивался в президентские выборы в США".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Признаки потепления?

Между тем, некоторые СМИ отметили, что между Москвой и Вашингтоном наметился небольшой сдвиг в сторону потепления отношений. "Россия и США в среду открыто столкнулись по поводу судьбы сирийского режима, но после " откровенных и обстоятельных" переговоров в Москве между Владимиром Путиным и Рексом Тиллерсоном, кажется, немного ослабили противостояние", — полагает Financial Times.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
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Как отмечает издание, в среду Путин заявил, что отношения между двумя странами "не улучшились, а скорее всего, деградировали" на протяжении последних месяцев. "Но заявления Лаврова и Тиллерсона, самого высокопоставленного представителя США, который посетил РФ после того, как Трамп стал президентом, были скорее примирительными, нежели усиливающими напряженность", — считает газета.

Газета Wall Street Journal также подчеркивает, что Тиллерсон "воздержался от обвинений России в причастности к химической атаке в провинции Идлиб на прошлой неделе, умерив критику администрации Трампа в отношении Москвы".

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