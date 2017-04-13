В Венесуэле в ходе протестов погибли пять человек

МЕХИКО, 13 апр – РИА Новости. Число погибших в результате антиправительственных протестов в Венесуэле достигло пяти человек, сообщает в среду канал Once Noticias.

По словам губернатора штата Лара Энри Фалькона, два человека были убиты в ходе манифестаций на территории этого штата. На пресс-конференции Фалькон рассказал, что оба погибших были застрелены в городе Баркисимето военизированными сторонниками президента Николаса Мадуро, одному убитому было 36 лет, второму – 14 лет, еще 12 человек получили ранения, отмечает портал Universal.

Местные СМИ сообщали о гибели за все время протестов еще трех человек. Молодой мужчина был застрелен на прошлой неделе в штате Миранда, затем еще один юноша был убит в городе Валенсия (штат Карабобо), а в Каракасе от последствий воздействия слезоточивого газа скончалась пожилая женщина.

В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции оппозиции, протестующей против недавнего решения Верховного суда, резко ограничившего полномочия оппозиционного парламента. Само решение уже отменено, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.

В среду вечером стало также известно о разгоне национальной гвардией Венесуэлы протеста жителей муниципии Каррисаль в штате Миранда и о перекрытии протестующими в этом районе Панамериканского шоссе, сообщает портал Nacional.