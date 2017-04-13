В инциденте на рейсе из Австралии в Китай пострадали 15 пассажиров

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пятнадцать пассажиров австралийской авиакомпании Qantas получили ранения в результате инцидента на борту самолета, следовавшего из Мельбурна в Гонконг, после предупреждения о возможном "режиме срыва", сообщает газета Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел 7 апреля, когда самолет находился в 110 километрах от Гонконга. По данным управления транспортной безопасности Австралии (ATSB), пилоты сообщили о "вибрации планера", находясь на высоте 22 тысячи футов (около 6 тысячи метров). Кроме того, экипаж сообщил о "включении автомата тряски ручки управления" — устройства, которое предупреждает о возможном "режиме срыва".

"В ответ на это летный экипаж отключил автопилот и маневрировал", — говорится в заявлении управления. "Пятнадцать пассажиров получили незначительные ранения", — отмечается в сообщении.

Инцидент продолжался около двух минут. Лайнер благополучно сел в Гонконге. По данным авиакомпании, на борту была зафиксирована турбулентность.

Управление по транспорту назвало сообщение серьезным и заявило о проведении расследования.