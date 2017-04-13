Беглый депутат Рады Онищенко заявил о получении политубежища в Европе

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Сбежавший из Украины депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что ему предоставили статус политического беженца в одной из европейских стран.

"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одной из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", — сказал Онищенко украинскому телеканалу "Эспрессо".

Против депутата Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.