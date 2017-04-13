СМИ: в США россиянка призналась в мошенничестве с кредитными картами

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россиянка Ирина Федосеева (Irina Fedoseeva), проживающая в Лос-Анджелесе, признала себя виновной в сговоре с целью незаконного использования кредитных и дебетовых карт, в результате чего американские компании понесли убытки на 225 тысяч долларов, сообщает портал MyNewsLA.com.

По данным прокуратуры США, Федосеева сделала соответствующее заявление в понедельник. В нем она призналась в том, что помогала осуществлять мошенническим путем покупки при помощи дебетовых карт, полученных в результате кибератак в отношении двух сотрудников медицинских учреждений в декабре 2015 года и феврале 2016 года. Купленные товары Федосеева впоследствии продала в интернете.

Как отмечает портал, ранее еще четверо россиян признали себя виновными в мошенничестве с кредитными картами, связанном с хакерскими атаками. Двадцатого марта Тимур Сафин (Timur Safin), Дмитрий Федосеев (Dmitry Fedoseev), Кристина Герасимова (Kristina Gerasimova), проживающие в округе Лос-Анджелес, признались в хищении персональных данных и мошенничестве с кредитными и дебетовыми картами, шестого марта по этим же обвинениям признал себя виновным Сергей Потапов (Siarhei Patapau). Согласно документам суда, обвиняемые находились в сговоре с хакерами, которые могут иметь российское происхождение, отмечает портал. Общая сумма убытков от действий обвиняемых оценивается в пять миллионов долларов.

По данным портала, после признания вины Потапову, Сафину и Федосееву грозит до 12 лет лишения свободы, Герасимовой могут назначить наказание в виде семи лет лишения свободы, Федосеевой – максимум пять лет. Как ожидается, судья Стивен В. Уилсон (Stephen V. Wilson) вынесет приговор по делам обвиняемых в июне и сентябре текущего года.