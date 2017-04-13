Белый дом: визит Тиллеросона в Москву - позитивный и своевременный шаг

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Высокопоставленный представитель администрации США назвал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву "позитивным и своевременным шагом".

"Очень позитивный и своевременный шаг был уже предпринят — это визит Тиллерсона (в Москву), в ходе которого он провёл широкую дискуссию с министром (иностранных дел Сергеем) Лавровым и президентом (Владимиром) Путиным", — сказал он журналистам.

По словам представителя администрации, Вашингтону ещё предстоит оценить результаты визита.

В то же время американский чиновник не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.